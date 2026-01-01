Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Айми Брукс
Aimee Brooks
Персоны
Айми Брукс
Айми Брукс
Aimee Brooks
Дата рождения
19 ноября 1974
Возраст
51 год
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актриса, Продюсер, Режиссер
Актерское амплуа
Актёр ужасов, Фантастический герой, Комедийный актёр
Популярные фильмы
5.3
Зубастики 3
(1991)
Фильмография Айми Брукс
5.3
Зубастики 3
Critters 3
ужасы, фантастика, комедия
1991, США
