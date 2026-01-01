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Лидия Аветисян Lida Avetisyan
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Лидия Аветисян

Lida Avetisyan

Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Путешественник, Актер озвучки

Популярные фильмы

Возвращение Буратино 4.2
Возвращение Буратино (2013)

Фильмография Лидия Аветисян

Возвращение Буратино 4.2
Возвращение Буратино Vozvrashchenie Buratino
приключения, семейный, анимация 2013, Россия
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