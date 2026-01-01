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Агнешка Мандат-Грабка Agnieszka Mandat
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Агнешка Мандат-Грабка

Agnieszka Mandat

Дата рождения
29 мая 1953
Возраст
73 года
Знак зодиака
Близнецы
Место рождения
Краков, Польша
Актерское амплуа
Драматический актёр, Романтическая актриса

Популярные фильмы

Детские вопросы 6.9
Детские вопросы (1981)
Пятое время года 6.3
Пятое время года (2012)
След зверя 6.3
След зверя (2017)

Фильмография Агнешка Мандат-Грабка

Жанр
Год
След зверя 6.3
След зверя Pokot
детектив, драма 2017, Германия / Польша / Словакия / Чехия / Швеция
Пятое время года 6.3
Пятое время года Piata pora roku
драма 2012, Польша
Смотреть трейлер
Детские вопросы 6.9
Детские вопросы Dziecinne pytania
драма, мелодрама 1981, Польша
Мешаю манку с молоком и делаю ньокки — вкуснятину по-итальянски с сырной корочкой
На вид — сыр, по вкусу — хозяйственное мыло: увидели эти слова в составе — сразу несите обратно на полку
После этих 3 фраз мошенники точно не перезвонят: работают как часы
«Враги» на НТВ не стоят вашего времени: лучше дождемся выхода сериала на Okko (вот там реально будет хорошо)
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