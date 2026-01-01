Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Властелины Вселенной»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Агнешка Мандат-Грабка
Agnieszka Mandat
Киноафиша
Персоны
Агнешка Мандат-Грабка
Агнешка Мандат-Грабка
Agnieszka Mandat
Дата рождения
29 мая 1953
Возраст
73 года
Знак зодиака
Близнецы
Место рождения
Краков, Польша
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Романтическая актриса
Популярные фильмы
6.9
Детские вопросы
(1981)
6.3
Пятое время года
(2012)
6.3
След зверя
(2017)
Фильмография Агнешка Мандат-Грабка
Жанр
Все
Детектив
Драма
Мелодрама
Год
Все
2017
2012
1981
Все
3
Фильмы
3
Актриса
3
6.3
След зверя
Pokot
детектив, драма
2017, Германия / Польша / Словакия / Чехия / Швеция
6.3
Пятое время года
Piata pora roku
драма
2012, Польша
Смотреть трейлер
6.9
Детские вопросы
Dziecinne pytania
драма, мелодрама
1981, Польша
Мешаю манку с молоком и делаю ньокки — вкуснятину по-итальянски с сырной корочкой
На вид — сыр, по вкусу — хозяйственное мыло: увидели эти слова в составе — сразу несите обратно на полку
После этих 3 фраз мошенники точно не перезвонят: работают как часы
«Враги» на НТВ не стоят вашего времени: лучше дождемся выхода сериала на Okko (вот там реально будет хорошо)
Считаете себя гуру турдизи и засмотрели «Великолепный век» до дыр? Проверьте, насколько хорошо вы знаете Хюррем (тест)
«Интерстеллар» хорош во всем — и только одна деталь чистой воды вымысел: физики морщатся, когда видят эту сцену
ИИ добрался до советской классики: угадаете 6 фильмов СССР по нарисованным портретам героинь?
«Тест, улица, фонарь, аптека»: ИИ описал и нарисовал финал 5 великих советских фильмов – мы угадали лишь 3/5 (вы справитесь еще хуже)
Без Ганнибала, но с русским Уиллом Грэмом от Жандарова: на «России 1» стартовал «Загляни ему в голову»
Не до конца сломали мозг «Закулисьем реальности»? Эти 5 ужастиков добьют окончательно – после №1 читал разборы до утра
«Нишево и очень залипательно – засел до самого утра»: про эти 3 детектива Netflix зря не трубят на каждом углу (№2 – по гениальной книге)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667