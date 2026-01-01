Оповещения от Киноафиши
Мариза Мелл
Marisa Mell
Дата рождения
24 февраля 1939
Возраст
53 года
Знак зодиака
Рыбы
Дата смерти
16 мая 1992
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Комедийный актёр
Фильмография Мариза Мелл
4.6
Казанова и компания
Casanova & Co.
комедия
1977, Франция / Италия / Австрия
5.8
Французское платье
French Habits
комедия
1964, Великобритания
7.8
Dr
Dr
комедия
1962, Югославия
