Мариза Мелл Marisa Mell
Мариза Мелл

Мариза Мелл

Marisa Mell

Дата рождения
24 февраля 1939
Возраст
53 года
Знак зодиака
Рыбы
Дата смерти
16 мая 1992
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Комедийный актёр

Популярные фильмы

Dr 7.8
Dr (1962)
Французское платье 5.8
Французское платье (1964)
Казанова и компания 4.6
Казанова и компания (1977)

Фильмография Мариза Мелл

Жанр
Год
Казанова и компания 4.6
Казанова и компания Casanova & Co.
комедия 1977, Франция / Италия / Австрия
Французское платье 5.8
Французское платье French Habits
комедия 1964, Великобритания
Dr 7.8
Dr Dr
комедия 1962, Югославия
