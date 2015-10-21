Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Кутюр»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Марти Инджелс
Marty Ingels
Киноафиша
Персоны
Марти Инджелс
Марти Инджелс
Marty Ingels
Дата рождения
9 марта 1936
Возраст
79 лет
Знак зодиака
Рыбы
Дата смерти
21 октября 2015
Место рождения
Бруклин, США
Актерское амплуа
Путешественник, Комедийный актёр
Популярные фильмы
6.2
Неукротимый и прекрасный
(1964)
4.2
Книга джунглей: История Маугли
(1998)
Фильмография Марти Инджелс
Жанр
Все
Комедия
Приключения
Семейный
Год
Все
1998
1964
Все
2
Фильмы
2
Актер
2
4.3
Книга джунглей: История Маугли
The Jungle Book: Mowgli's Story
приключения, семейный
1998, США
6.3
Неукротимый и прекрасный
Wild and Wonderful
комедия
1964, США
В 2025 году этот сериал смотрели 832,7 млн часов: никто и не ожидал такого успеха от спин-оффа ситкома
Хит Netflix «Ночной агент» вернулся с третьим сезоном и взорвал топы RT: критики поставили ему 100% «свежести»
Идеально посмотреть за выходные: 3 мини-сериала с рейтингом IMDb выше 8,5, которые скрасят время до понедельника
В кабинете Брагина кровь рекой: что показали в 9-й серии «Первого отдела 5»
Смотрели «Сказку о царе Салтане» в кино? А теперь тест: вспомните, что пропало на 5 кадрах из фильма (спойлер: многие провалятся)
Новый триумф после 2,4 млрд в кассе: российский фильм покоряет мировой прокат — от США до Монголии
Сергей Жарков, сканди-нуар и рейтинг 7.7: в едва известном детективе НТВ актер сыграл «постаревшего Шибанова»
Что будет, если смешать «ВАЛЛ-И» и культовое аниме 90-х? Узнаем в новинке «Союзмультфильма» про ИИ и постапокалипсис
«Не впадай в отчаянье» – лучше пройди тест: вспомните 7 ярких реплик из «Место встречи изменить нельзя» (справятся только фанаты)
«Я требую продолжения банкетаy» yу или хотя бы ответа, кто это сказал в советском кино: тест
Зависали на «Слове пацана»? А могли пропустить еще 5 хитов – вот что смотрели в России в 2025-м чаще всего
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667