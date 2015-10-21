Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Кутюр» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Марти Инджелс Marty Ingels
Киноафиша Персоны Марти Инджелс

Марти Инджелс

Marty Ingels

Дата рождения
9 марта 1936
Возраст
79 лет
Знак зодиака
Рыбы
Дата смерти
21 октября 2015
Место рождения
Бруклин, США
Актерское амплуа
Путешественник, Комедийный актёр

Популярные фильмы

Неукротимый и прекрасный 6.2
Неукротимый и прекрасный (1964)
Книга джунглей: История Маугли 4.2
Книга джунглей: История Маугли (1998)

Фильмография Марти Инджелс

Жанр
Год
Книга джунглей: История Маугли 4.3
Книга джунглей: История Маугли The Jungle Book: Mowgli's Story
приключения, семейный 1998, США
Неукротимый и прекрасный 6.3
Неукротимый и прекрасный Wild and Wonderful
комедия 1964, США
В 2025 году этот сериал смотрели 832,7 млн часов: никто и не ожидал такого успеха от спин-оффа ситкома
Хит Netflix «Ночной агент» вернулся с третьим сезоном и взорвал топы RT: критики поставили ему 100% «свежести»
Идеально посмотреть за выходные: 3 мини-сериала с рейтингом IMDb выше 8,5, которые скрасят время до понедельника
В кабинете Брагина кровь рекой: что показали в 9-й серии «Первого отдела 5»
Смотрели «Сказку о царе Салтане» в кино? А теперь тест: вспомните, что пропало на 5 кадрах из фильма (спойлер: многие провалятся)
Новый триумф после 2,4 млрд в кассе: российский фильм покоряет мировой прокат — от США до Монголии
Сергей Жарков, сканди-нуар и рейтинг 7.7: в едва известном детективе НТВ актер сыграл «постаревшего Шибанова»
Что будет, если смешать «ВАЛЛ-И» и культовое аниме 90-х? Узнаем в новинке «Союзмультфильма» про ИИ и постапокалипсис
«Не впадай в отчаянье» – лучше пройди тест: вспомните 7 ярких реплик из «Место встречи изменить нельзя» (справятся только фанаты)
«Я требую продолжения банкетаy» yу или хотя бы ответа, кто это сказал в советском кино: тест
Зависали на «Слове пацана»? А могли пропустить еще 5 хитов – вот что смотрели в России в 2025-м чаще всего
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше