О персоне
Фильмография
Мами Ван Дорен
Mamie Van Doren
Киноафиша
Персоны
Мами Ван Дорен
Мами Ван Дорен
Mamie Van Doren
Дата рождения
6 февраля 1931
Возраст
95 лет
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Романтический герой, Драматический актёр
Популярные фильмы
5.9
Настоящий американец
(1953)
Фильмография Мами Ван Дорен
Жанр
Все
Драма
Мелодрама
Спорт
Год
Все
1953
Все
1
Фильмы
1
Актер
1
5.9
Настоящий американец
The All American
мелодрама, спорт, драма
1953, США
