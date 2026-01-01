Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Бегущая»
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Персоны
Кэтлин Бэллер
Награды
Награды и номинации Кэтлин Бэллер
Kathleen Beller
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Кэтлин Бэллер
Золотой глобус 1980
Лучшая актриса второго плана
Номинант
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