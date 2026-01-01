С 1 сентября кидаю газету в машину – теперь не страшен даже ливень: днище скажет спасибо – всем водителям на заметку

2-3 капли на ватный диск — и пятен на одежде как не бывало: удаляю с ткани кровь, траву и даже следы от маркера без дорогущей химчистки

Чем дешевая красная рыба из "Светофора" отличается от такой же в других магазинах

Рекорд летнего проката в России — 1 210 000 000 рублей за выходные: «Человек-паук» в тройке лидеров не значится вовсе

9 400 000 человек уже посмотрели эту новинку от Netflix — и каждый второй остался недоволен: и это несмотря на 9,1 у последней серии на IMDb

«Балабол» вернется на НТВ с делом 15-летней давности — и это далеко не единственная интрига 10 сезона

Осень начнется с тяжёлой драмы: 4 сентября выходит «Марик» с Копейкиным — собрали все подробности новой премьеры

«Шептание ягнят»: в новинке Netflix Ганнибала Лектора заменил Де Ниро – точно не шедевр, но «я залип до самых титров»

«А ты не стой, ты сядь!» — сели? Теперь докажите, что отличите «Служебный роман» от «Жестокого романса» (тест)

«“Дюне 3” такое не побить»: Apple TV пошел на огромный риск и выдал «лучший Sci-Fi года» – сотни двойников, 10 серий и мультивселенная