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Фильмография
Юджин Декерс
Eugene Deckers
Киноафиша
Персоны
Юджин Декерс
Юджин Декерс
Eugene Deckers
Дата рождения
22 октября 1913
Возраст
63 года
Знак зодиака
Весы
Дата смерти
13 июля 1977
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Герой боевиков
Популярные фильмы
6.7
Ресторан господина Септима
(1966)
5.6
Леди Л
(1965)
Фильмография Юджин Декерс
6.7
Ресторан господина Септима
Le Grand Restaurant
боевик, комедия
1966, Франция
5.6
Леди Л
Lady L
комедия
1965, Франция / Великобритания / Италия
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