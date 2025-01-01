Меню
Дайэнн Кэррол
Награды
Награды и номинации Дайэнн Кэррол
Diahann Carroll
О персоне
Фильмография
Награды
Оскар 1975
Лучшая женская роль
Номинант
Золотой глобус 1969
Best TV Star - Female
Победитель
Золотой глобус 1975
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 1970
Лучшая актриса сериала (комедия/мюзикл)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2008
Лучшая приглашённая актриса в драматическом телесериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1989
Лучшая приглашённая актриса в комедийном телесериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1969
Outstanding Continued Performance by an Actress in a Leading Role in a Comedy Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 1963
Outstanding Single Performance by an Actress in a Leading Role
Номинант
