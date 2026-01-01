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Барбара Бел Геддес
Награды
Награды и номинации Барбара Бел Геддес
Barbara Bel Geddes
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Барбара Бел Геддес
Оскар 1949
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Золотой глобус 1982
Лучшая актриса сериала (драма)
Победитель
Золотой глобус 1981
Лучшая актриса сериала (драма)
Номинант
Золотой глобус 1980
Лучшая актриса сериала (драма)
Номинант
Primetime Emmy Awards 1980
Лучшая актриса в драматическом сериале
Победитель
Primetime Emmy Awards 1981
Лучшая актриса в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1979
Лучшая актриса в драматическом сериале
Номинант
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