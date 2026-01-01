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Скоро в прокате «Не по-детски»
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Персоны
Джин Рейнольдс
Награды
Награды и номинации Джин Рейнольдс
Gene Reynolds
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Джин Рейнольдс
Primetime Emmy Awards 1980
Лучший драматический сериал
Победитель
Outstanding Directing in a Drama Series
Номинант
Outstanding Writing in a Drama Series
Номинант
Outstanding Writing in a Drama Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 1979
Лучший драматический сериал
Победитель
Outstanding Directing in a Drama Series
Номинант
Outstanding Writing in a Drama Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 1976
Outstanding Directing in a Comedy Series
Победитель
Лучший комедийный сериал
Номинант
Лучший комедийный сериал
Номинант
Outstanding Writing in a Comedy Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 1975
Outstanding Directing in a Comedy Series
Победитель
Лучший комедийный сериал
Номинант
Лучший комедийный сериал
Номинант
Primetime Emmy Awards 1974
Лучший комедийный сериал
Победитель
Лучший комедийный сериал
Победитель
Best Directing in Comedy
Номинант
Primetime Emmy Awards 1970
Outstanding New Series
Победитель
Лучший комедийный сериал
Номинант
Primetime Emmy Awards 1982
Лучший драматический сериал
Номинант
Outstanding Directing in a Drama Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 1981
Лучший драматический сериал
Номинант
Outstanding Directing in a Drama Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 1978
Лучший драматический сериал
Номинант
Лучший драматический сериал
Номинант
Primetime Emmy Awards 1977
Лучший комедийный сериал
Номинант
Лучший комедийный сериал
Номинант
Primetime Emmy Awards 1973
Лучший комедийный сериал
Номинант
Outstanding New Series
Номинант
Outstanding Directorial Achievement in Comedy
Номинант
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