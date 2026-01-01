Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Малкольм Дуглас
Malcolm Douglas
Малкольм Дуглас
Малкольм Дуглас
Malcolm Douglas
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр
Популярные фильмы
7.2
Воспитание Риты
(1983)
Фильмография Малкольм Дуглас
Жанр
Все
Драма
Комедия
Год
Все
1983
Все
1
Фильмы
1
Актер
1
7.2
Воспитание Риты
Educating Rita
драма, комедия
1983, Великобритания
