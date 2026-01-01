Матиас Рену

Не все нарисовали нейросети: где нашли остров Буян для «Сказки о царе Салтане»

В турдизи новый скандал: почему сериал «Ясемин» удаляют со всех платформ

Над этим российским сериалом работали ветераны КГБ: прошло 20 лет, а он до сих пор смотрится на одном дыхании

Советский солдат ищет бессмертие: новый русский Sci-Fi о войне одобрили даже в Госдуме – в главной роли блогер-миллионник

Наш корабль идет ко дну: «Первый отдел» можно сворачивать на 6-м сезоне, ляпы с Шибановым стали последней каплей

Если зацепили «Ландыши», попробуйте этот сериал — зрители смотрят «за один присест»: та же сильная любовь, но в эпоху 60-х

Первая версия «Электроника» с Никулиным и Каневским: советский Sci-Fi о мальчике-роботе вы не видели по необычной причине

«Избалованный гаденыш»: легендарный мульт про попугая Кешу спустя годы признали ярой «антисоветчиной»

«Минуточку, товарищи!»: в «Гараже» Рязанова нашли нехилый «ляп» – не замечали 40+ лет

«Разврат и проститутки: за год до «Ландышей» Городничий снялся в детективе 18+ – зрителей во время просмотра тошнило