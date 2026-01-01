Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Проект У»
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Питер Темплмен
Награды
Награды и номинации Питер Темплмен
Peter Templeman
О персоне
Награды
Награды и номинации Питер Темплмен
Оскар 2007
Лучший игровой короткометражный фильм
Номинант
Лучший игровой короткометражный фильм
Номинант
«После 60 гоните друзей в шею»: запомните жесткий совет Бехтеревой и продлите свою молодость
Рассыпчатый рис обожает эту копеечную специю: перестаньте уже добавлять масло в кастрюлю
Шишки вёдрами тащу из леса — соседи смеются осенью, а к Новому году становятся в очередь: экономлю на декоре 3-5 тысяч рублей
Криминальных сериалов много, но эти 7 урвали оценку выше 8.1: если еще не смотрели, мы вам завидуем
«Не учите меня жить…» — начало лёгкое: дальше советское кино устроит вам экзамен (тест)
Этот актер отказался от Гэндальфа, Лектера и Дамблдора: тот редкий случай, когда карьера свернула не туда
До нового «Марсианина» Ридли Скотт пытался снять свою «Дюну»: «Деду пора пить таблетки, это фиаско»
Руперт Гринт снова сыграет Рона Уизли: старая гвардия опять в деле
Забытый боевик с Мэттом Дэймоном внезапно влетел в топ-10 самых популярных на Netflix — из-за схожести с «Интерстелларом» и «Одиссеей»
Военный фильм СССР пересняли на современный лад и неожиданно не испортили: «Я не могла сдержать слез»
«Налетай, торопись, в этом тесте живопись!»: ИИ превратил советские фильмы в картины - угадаете 5 из 5?
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