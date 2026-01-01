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Скоро в прокате «Сыграть в ящик»
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Наоми Фонер
Награды
Награды и номинации Наоми Фонер
Naomi Foner Gyllenhaal
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Наоми Фонер
Оскар 1989
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Золотой глобус 1989
Лучший сценарий
Победитель
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