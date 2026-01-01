Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Алек Су
Alec Su
Киноафиша
Персоны
Алек Су
Алек Су
Alec Su
Дата рождения
11 сентября 1973
Возраст
52 года
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актер, Режиссер
Актерское амплуа
Драматический актёр
Популярные фильмы
6.3
Вспоминая 1942
(2012)
5.9
Тибетская песнь любви
(2010)
Фильмография Алек Су
Жанр
Все
Драма
Год
Все
2012
2010
Все
2
Фильмы
2
Актер
2
6.3
Вспоминая 1942
Yi jiu si er
драма
2012, Китай
Смотреть трейлер
5.9
Тибетская песнь любви
Kang ding qing ge
драма
2010, Китай
