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Фильмография
Йен Мун
Ian Mune
Киноафиша
Персоны
Йен Мун
Йен Мун
Ian Mune
Дата рождения
1 января 1941
Возраст
84 года
Знак зодиака
Козерог
Место рождения
Окленд, Новая Зеландия
Популярные фильмы
7.1
Баунти
(1984)
6.0
Я не Гарри Дженсон
(2010)
5.9
Обитель смерти
(2024)
Фильмография Йен Мун
Жанр
Все
Детектив
Драма
Исторический
Приключения
Триллер
Ужасы
Год
Все
2024
2010
1984
Все
3
Фильмы
3
Актер
2
Сценарист
1
5.9
Обитель смерти
The Rule of Jenny Pen
ужасы, детектив, триллер
2024, Новая Зеландия
Смотреть трейлер
6
Я не Гарри Дженсон
I'm Not Harry Jenson.
триллер, детектив
2010, Новая Зеландия
Смотреть трейлер
7.1
Баунти
The Bounty
исторический, драма, приключения
1984, США / Великобритания
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