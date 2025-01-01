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Йен Мун
Йен Мун Ian Mune
Киноафиша Персоны Йен Мун

Йен Мун

Ian Mune

Дата рождения
1 января 1941
Возраст
84 года
Знак зодиака
Козерог
Место рождения
Окленд, Новая Зеландия

Популярные фильмы

Баунти 7.1
Баунти (1984)
Я не Гарри Дженсон 6.0
Я не Гарри Дженсон (2010)
Обитель смерти 5.9
Обитель смерти (2024)

Фильмография Йен Мун

Жанр
Год
Все 3 Фильмы 3 Актер 2 Сценарист 1
Обитель смерти 5.9
Обитель смерти The Rule of Jenny Pen
ужасы, детектив, триллер 2024, Новая Зеландия
Смотреть трейлер
Я не Гарри Дженсон 6
Я не Гарри Дженсон I'm Not Harry Jenson.
триллер, детектив 2010, Новая Зеландия
Смотреть трейлер
Баунти 7.1
Баунти The Bounty
исторический, драма, приключения 1984, США / Великобритания
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