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Карен Дэвид
Карен Дэвид
Karen David
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Карен Дэвид
Karen David
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Дата рождения
15 апреля 1979
Возраст
43 года
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актриса
Место рождения
Шиллонг, Индия
Рост
160 см
Биография Карен Дэвид
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Фильмография Карен Дэвид
Джек Райан: Теория хаоса
боевик, триллер, драма
2013, США / Россия
6.0
Царь скорпионов 2: Восхождение воина
боевик, приключения, фэнтези
2008, США / ЮАР / Германия
3.0
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