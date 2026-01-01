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Эдвард Ригби
Edward Rigby
Киноафиша
Персоны
Эдвард Ригби
Эдвард Ригби
Edward Rigby
Дата рождения
5 февраля 1879
Возраст
72 года
Знак зодиака
Водолей
Дата смерти
5 апреля 1951
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Драматический актёр
,
Герой триллеров
Популярные фильмы
7.3
Кентерберийская история
(1944)
6.9
Молодой и невинный
(1937)
Фильмография Эдвард Ригби
7.3
Кентерберийская история
A Canterbury Tale
комедия, драма, детектив
1944, Великобритания
6.9
Молодой и невинный
Young and Innocent
триллер, мистика, криминал
1937, Великобритания
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