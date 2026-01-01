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Скоро в прокате «Проект У»
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Вернер Клемперер
Награды
Награды и номинации Вернер Клемперер
Werner Klemperer
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Вернер Клемперер
Primetime Emmy Awards 1969
Outstanding Continued Performance by an Actor in a Supporting Role in a Series
Победитель
Primetime Emmy Awards 1968
Outstanding Performance by an Actor in a Supporting Role in a Comedy
Победитель
Primetime Emmy Awards 1970
Outstanding Performance by an Actor in a Supporting Role in Comedy
Номинант
Primetime Emmy Awards 1967
Outstanding Performance by an Actor in a Supporting Role in a Comedy
Номинант
Primetime Emmy Awards 1966
Outstanding Performance by an Actor in a Supporting Role in a Comedy
Номинант
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