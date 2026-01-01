Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Бегущая»
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Бен Верин
Награды
Награды и номинации Бен Верин
Ben Vereen
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Бен Верин
Золотой глобус 1985
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 1976
Best Acting Debut in a Motion Picture - Male
Номинант
Primetime Emmy Awards 1992
Outstanding Supporting Actor in a Miniseries or a Special
Номинант
Primetime Emmy Awards 1977
Outstanding Lead Actor for a Single Appearance in a Drama or Comedy Series
Номинант
Outstanding Continuing or Single Performance by a Supporting Actor in Variety or Music
Номинант
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