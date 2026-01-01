Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Астрал 6: Они уже здесь»
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Мелвин Фрэнк
Награды
Награды и номинации Мелвин Фрэнк
Melvin Frank
О персоне
Награды
Награды и номинации Мелвин Фрэнк
Оскар 1974
Лучший фильм
Номинант
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Оскар 1961
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Оскар 1955
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Оскар 1947
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Золотой глобус 1974
Лучший сценарий
Номинант
Лучший сценарий
Номинант
Золотой глобус 1969
Лучшая песня
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1974
Best Screenplay
Номинант
Best Screenplay
Номинант
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