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Награды и номинации Сара Рамос

Sarah Ramos
Награды и номинации Сара Рамос
Сандэнс 2012 Сандэнс 2012
Специальный приз жюри короткометражного фильма
Победитель
Специальный приз жюри короткометражного фильма
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2026 Премия Гильдии киноактеров США 2026
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
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