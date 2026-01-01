Жалюзи и пленка на балконе — прошлый век: повелась на новый тренд 2026-го и не пожалела — даже шума стало меньше

Шарлотку больше не готовлю, делаю ленивый яблочный штрудель «Накрыл и забыл»: легкий рецепт

Скучный френч оставьте серым мышкам: «бэмби» на ногтях и эффект крокодила — вот 5 главных трендов маникюра осени 2026

Если бы «Бригада» была аниме: 3 крутых тайтла про криминал, но вместо Саши Белого – якудза и ниндзя

Вот это я понимаю – сюжет без воды: нашла 5 шикарных сериалов на 6-8 серий – впечатлений хватит на месяцы

Фанаты Паламарчука, открывайте игристое: «Ронин» возвращается на ТВ-3 уже 7 сентября

«Бригада. 20 лет спустя» и Трибунцев-гений: 5 сериалов Okko россияне смотрели весь август – у всех рейтинг 6–7, но «выключать не хочу!»

Россияне до сих пор не знают, выжил ли Валерий в той самой серии «Сопрано»: вырезанный финал все расставляет по местам

«Очередной проходняк с Рейнольдсом в СССР», думал я, пока не включил «Мэйдэй»: не уснете, пока не досмотрите

Этот sci-fi сериал – «лучшая альтернатива "Черному зеркалу"»: «Смотрела как ребенок – с распахнутыми глазами»