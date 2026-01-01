Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Надежда»
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Рон Нисуонер
Награды
Награды и номинации Рон Нисуонер
Ron Nyswaner
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Рон Нисуонер
Оскар 1994
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Золотой глобус 1994
Лучший сценарий
Номинант
Прайм-таймовая премия «Эмми» 2024
Outstanding Writing for a Limited or Anthology Series or Movie
Номинант
Primetime Emmy Awards 2016
Лучший драматический сериал
Номинант
Лучший драматический сериал
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1995
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
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