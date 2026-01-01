Оповещения от Киноафиши
Мариали Ривас
Marialy Rivas
Мариали Ривас
Marialy Rivas
Дата рождения
22 апреля 1976
Возраст
49 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Режиссер, Сценарист
Популярные фильмы
7.3
Перри Мейсон
(2020)
6.4
Дикая киска
(2012)
6.2
Пристань
(2024)
Фильмография Мариали Ривас
6.2
Пристань
криминал, триллер
2024, Великобритания
7.3
Перри Мейсон
драма, криминал, детектив
2020, США
5.9
Стая
драма, триллер
2019, Чили
6.4
Дикая киска
Joven y alocada
мелодрама, драма, комедия
2012, Чили
Смотреть трейлер
