Мариали Ривас Marialy Rivas
Киноафиша Персоны Мариали Ривас

Мариали Ривас

Marialy Rivas

Дата рождения
22 апреля 1976
Возраст
49 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Режиссер, Сценарист

Популярные фильмы

Перри Мейсон 7.3
Перри Мейсон (2020)
Дикая киска 6.4
Дикая киска (2012)
Пристань 6.2
Пристань (2024)

Фильмография Мариали Ривас

Жанр
Год
Пристань 6.2
Пристань
криминал, триллер 2024, Великобритания
Перри Мейсон 7.3
Перри Мейсон
драма, криминал, детектив 2020, США
Стая 5.9
Стая
драма, триллер 2019, Чили
Дикая киска 6.4
Дикая киска Joven y alocada
мелодрама, драма, комедия 2012, Чили
