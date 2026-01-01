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Награды и номинации Спирос Статулопулос

Spiros Stathoulopoulos
Награды и номинации Спирос Статулопулос
Каннский кинофестиваль 2007 Каннский кинофестиваль 2007
Награда города Рима
Победитель
Золотая камера
Номинант
 Премия C.I.C.A.E.
Номинант
Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF) 2025 Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF) 2025
Премия "Бунтарь с делом"
Номинант
Берлинале 2012 Берлинале 2012
Лучший фильм
Номинант
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