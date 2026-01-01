Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Проект У»
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Спирос Статулопулос
Награды
Награды и номинации Спирос Статулопулос
Spiros Stathoulopoulos
О персоне
Награды
Награды и номинации Спирос Статулопулос
Каннский кинофестиваль 2007
Награда города Рима
Победитель
Золотая камера
Номинант
Премия C.I.C.A.E.
Номинант
Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF) 2025
Премия "Бунтарь с делом"
Номинант
Берлинале 2012
Лучший фильм
Номинант
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