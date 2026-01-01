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Награды и номинации Генри Алекс Рубин

Henry-Alex Rubin
Награды и номинации Генри Алекс Рубин
Оскар 2006 Оскар 2006
Лучший документальный полнометражный фильм
Номинант
 Лучший документальный полнометражный фильм
Номинант
Сандэнс 2005 Сандэнс 2005
Документальный фильм
Победитель
Документальный фильм
Победитель
Документалистика
Номинант
 Документалистика
Номинант
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