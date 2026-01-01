Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Не по-детски»
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Генри Алекс Рубин
Награды
Награды и номинации Генри Алекс Рубин
Henry-Alex Rubin
О персоне
Награды
Награды и номинации Генри Алекс Рубин
Оскар 2006
Лучший документальный полнометражный фильм
Номинант
Лучший документальный полнометражный фильм
Номинант
Сандэнс 2005
Документальный фильм
Победитель
Документальный фильм
Победитель
Документалистика
Номинант
Документалистика
Номинант
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