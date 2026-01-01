Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Убить Билла: Кровавое дело целиком»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Абу Бак
Abou Bakar
Киноафиша
Персоны
Абу Бак
Абу Бак
Abou Bakar
Актерское амплуа
Комедийный актёр
Популярные фильмы
7.7
В стране глухих
(1992)
7.2
Откройте, полиция!
(1984)
Фильмография Абу Бак
Жанр
Все
Документальный
Комедия
Год
Все
1992
1984
Все
2
Фильмы
2
Актер
2
7.7
В стране глухих
Le pays des sourds
документальный
1992, Франция / Великобритания / Италия / Швейцария
7.2
Откройте, полиция!
Ripoux, Les
комедия
1984, Франция
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО «КИОН»
ИНН 7707434100
Россиян ждет шестидневка уже в 2027 году: власти приняли решение
Проводники об этом молчат: 3 вещи, которые не стоит делать в поезде — ради вашей же безопасности
Что делать, если при повороте направо автобусная полоса: инспекторы ГАИ признают только один выход
«Какие люди — и без охраны!»: попробуйте узнать персонажей «Москва слезам не верит» по версии ИИ — для зумеров и тех, кому 50+
Садись, два! А тест – один: вспомните 6 советских фильмов по кадру с учителем? (кто младше 30-е – завалятся уже на 1-м вопросе)
«Вот хочу угнать эту машину, а вы меня задерживаете!»: угадайте советские фильмы по одному кадру с «Запорожцем» (тест)
«Интерстеллар» про советских космонавтов — новый сериал от Apple TV уже борется за звание лучшего Sci-Fi 2026 года
От этих 3-х сериалов «просто не оторваться» – идеальны, чтобы смотреть запоем: без «Игры престолов» и других очевидных хитов
«Подумал, что это снова Ghibli»: Китай выдал почти идеальную «копию» шедевров Миядзаки – похожи как две капли, но не плагиат
Ради 5 мини-сериалов Netflix хочется стереть себе память: интригуют не хуже распиаренных хитов
Сериал по лучшей игре Capcom в 26-м заменит скатившихся «Одних из нас» и «Мандалорца»: наемник и девочка-робот путешествуют в космосе
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667