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Фильмография
Эмили Крус
Emily Cruse
Киноафиша
Персоны
Эмили Крус
Эмили Крус
Emily Cruse
Дата рождения
19 мая 1993
Возраст
33 года
Знак зодиака
Телец
Актерское амплуа
Драматический актёр
Популярные фильмы
5.8
Ты и я навсегда
(2013)
Фильмография Эмили Крус
5.8
Ты и я навсегда
You & Me Forever
драма
2013, Дания
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