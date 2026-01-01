Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Спасти бессмертного»
1
Марианн Фарли
Marianne Farley
Марианн Фарли
Марианн Фарли
Marianne Farley
Дата рождения
1 января 1950
Возраст
76 лет
Знак зодиака
Козерог
Место рождения
Монреаль, Канада
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой фэнтези
Популярные фильмы
6.3
Воображариум
(2012)
5.9
План Б
(2023)
Фильмография Марианн Фарли
5.9
План Б
драма, фантастика
2023, Канада
6.3
Воображариум
Imaginaerum
драма, мюзикл, фэнтези
2012, Финляндия / Канада
Смотреть трейлер
