Марианн Фарли

Новый враг, старые герои и дата выхода: собрали все детали об «Истории игрушек 5» (свежий трейлер тоже тут)

Сериал «Трешка» получил рейтинг 7,8, но зрители нашли за что его возненавидеть: «Юмор плоский, Александрова бесит, все угнетает»

95% на Rotten Tomatoes и 300 млн часов просмотров: «Хищник: Планета смерти» стал самым просматриваемым фильмом на Hulu

«Мог стать нашей “Прослушкой”»: этот уникальный детектив с Машковым и Шведовым – находка для длинных выходных

Уделал «Простоквашино» с «Тремя богатырями»: всего один зарубежный мульт вошел в топ-5 самых популярных в России

Этот фильм с Мироновым в СССР посмотрело 40 000 000 человек: россияне его прозвали «провалом и позорищем» (хотя рейтинг 7.9)

Не можете дождаться «Хакеров» с Янковским? Скорее включайте этот сериал про IT – получил 8.5, пока другие «изобилуют ошибками и ляпами»

«Ну надо же подмешать мыльных соплей для бабушек!»: зрителей разозлила одна линия в «Первом отделе 5»

«На “Невский 8” шансов 100% нет»: на НТВ уже определились, чем заменят «Первый отдел» – Павла Семенова воскрешать не спешат

Бедствовала, пила воду с содой, меняла вещи на еду: Алиса Фрейндлих во время ВОВ прошла через настоящий ад