О персоне
Фильмография
Малик Бейдер
Malik Bader
Персоны
Персоны
Малик Бейдер
Малик Бейдер
Malik Bader
Карьера
Режиссер, Актер, Сценарист
Популярные фильмы
6.2
Одержимая
(2013)
5.4
Киллер
(2019)
Фильмография Малик Бейдер
Жанр
Все
Боевик
Криминал
Триллер
Год
Все
2019
2013
Все
2
Фильмы
2
Режиссер
2
Сценарист
1
5.4
Киллер
Killerman
боевик, криминал, триллер
2019, США
6.2
Одержимая
Crush
триллер
2013, США
Смотреть трейлер
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667