Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Малыш»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Мелисса Дисней
Melissa Disney
Киноафиша
Персоны
Мелисса Дисней
Мелисса Дисней
Melissa Disney
Дата рождения
20 ноября 1970
Возраст
55 лет
Знак зодиака
Скорпион
Актерское амплуа
Актер озвучки, Герой боевиков, Путешественник
Популярные фильмы
7.0
Супермен против Элиты
(2012)
6.6
Супермен: Непобежденный
(2013)
5.6
Топ Кэт 3D
(2011)
Фильмография Мелисса Дисней
Жанр
Все
Анимация
Боевик
Комедия
Приключения
Семейный
Фантастика
Год
Все
2013
2012
2011
Все
3
Фильмы
3
Актер
3
6.6
Супермен: Непобежденный
Superman Unbound
анимация, боевик, приключения
2013, США
7
Супермен против Элиты
Superman vs. The Elite
боевик, анимация, фантастика
2012, США
5.6
Топ Кэт 3D
Don gato y su pandilla
анимация, комедия, семейный
2011, Мексика / Аргентина / Великобритания
Смотреть трейлер
Форсаж по-корейски с 12 млн зрителей: смело включайте «Криминальный город», если скучаете по настоящему экшену
Проводим Масленицу в стиле корейских дорам: легкий рецепт блинчиков паджон из любимых хитов
Даже Хюррем попросила бы добавки: масленичная альтернатива блинчикам с турецким акцентом — рецепт от шеф-повара
В Казахстане сняли свое «Слова пацана»: в России об этом фильме почти не слышали, а жаль - рейтинг 7,8
«Очередной сериал про ментов»: почему Антон Васильев отказался от съемок в «Невском»
«Бес попутал»: советница президента РФ «растоптала» экранизацию Пушкина от Андреасяна – включила в самолете и «захотелось выйти»
Смотрели «Сказку о царе Салтане» в кино? А теперь тест: вспомните, что пропало на 5 кадрах из фильма (спойлер: многие провалятся)
От «Глухаря» до «Первого отдела»: на 5/5 этот тест пройдут лишь те, кто пересмотрел лучшие детективы НТВ минимум 2 раза
«Я требую продолжения банкетаy» yу или хотя бы ответа, кто это сказал в советском кино: тест
Что будет, если смешать «ВАЛЛ-И» и культовое аниме 90-х? Узнаем в новинке «Союзмультфильма» про ИИ и постапокалипсис
Зависали на «Слове пацана»? А могли пропустить еще 5 хитов – вот что смотрели в России в 2025-м чаще всего
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667