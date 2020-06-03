Оповещения от Киноафиши
Мидж Уэр Midge Ware
Мидж Уэр

Midge Ware

Дата рождения
20 октября 1927
Возраст
92 года
Знак зодиака
Весы
Дата смерти
3 июня 2020
Актерское амплуа
Герой триллеров, Драматический актёр

Популярные фильмы

Пять минут жизни 5.6
Пять минут жизни (1961)

Фильмография Мидж Уэр

Жанр
Год
Пять минут жизни 5.6
Пять минут жизни Five Minutes to Live
мюзикл, триллер, драма, криминал 1961, США
