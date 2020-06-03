Оповещения от Киноафиши
Мидж Уэр
Midge Ware
Дата рождения
20 октября 1927
Возраст
92 года
Знак зодиака
Весы
Дата смерти
3 июня 2020
Актерское амплуа
Герой триллеров, Драматический актёр
Популярные фильмы
5.6
Пять минут жизни
(1961)
Фильмография Мидж Уэр
Жанр
Все
Драма
Криминал
Мюзикл
Триллер
Год
Все
1961
Все
1
Фильмы
1
Актер
1
5.6
Пять минут жизни
Five Minutes to Live
мюзикл, триллер, драма, криминал
1961, США
В Казахстане сняли свое «Слова пацана»: в России об этом фильме почти не слышали, а жаль - рейтинг 7,8
