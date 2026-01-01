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Скоро в прокате «Пункт назначения: Мост №13»
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Фильмография
Лесли Харди
Leslie Hardy
Киноафиша
Персоны
Лесли Харди
Лесли Харди
Leslie Hardy
Дата рождения
6 августа 1970
Возраст
56 лет
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Актёр ужасов
Популярные фильмы
3.6
Мумия жива
(1993)
Фильмография Лесли Харди
3.6
Мумия жива
The Mummy Lives
ужасы
1993, США
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