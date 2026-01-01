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Эрик Метайе
Éric Métayer
Киноафиша
Персоны
Эрик Метайе
Эрик Метайе
Éric Métayer
Дата рождения
23 января 1958
Возраст
68 лет
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актер, Сценарист, Режиссер
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Драматический актёр
,
Актер озвучки
Популярные фильмы
6.9
Магазинчик самоубийств 3D
(2012)
6.7
Компостелла
(2026)
6.2
Путешествие на запад
(2007)
Фильмография Эрик Метайе
6.7
Компостелла
Compostelle
драма
2026, Франция / Бельгия
Смотреть трейлер
6.1
Большие дети
Quand tu seras grand
комедия, драма
2023, Франция
6.9
Магазинчик самоубийств 3D
Le magasin des suicides / The Suicide Shop
комедия, анимация, мюзикл
2012, Франция / Канада / Бельгия
Смотреть трейлер
6.2
Путешествие на запад
Tous à l'Ouest: Une aventure de Lucky Luke
анимация, комедия, вестерн
2007, Франция
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