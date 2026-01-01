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Эрик Метайе Éric Métayer
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Эрик Метайе

Éric Métayer

Дата рождения
23 января 1958
Возраст
68 лет
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актер, Сценарист, Режиссер
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Драматический актёр, Актер озвучки

Популярные фильмы

Магазинчик самоубийств 3D 6.9
Магазинчик самоубийств 3D (2012)
Компостелла 6.7
Компостелла (2026)
Путешествие на запад 6.2
Путешествие на запад (2007)

Фильмография Эрик Метайе

Компостелла 6.7
Компостелла Compostelle
драма 2026, Франция / Бельгия
Смотреть трейлер
Большие дети 6.1
Большие дети Quand tu seras grand
комедия, драма 2023, Франция
Магазинчик самоубийств 3D 6.9
Магазинчик самоубийств 3D Le magasin des suicides / The Suicide Shop
комедия, анимация, мюзикл 2012, Франция / Канада / Бельгия
Смотреть трейлер
Путешествие на запад 6.2
Путешествие на запад Tous à l'Ouest: Une aventure de Lucky Luke
анимация, комедия, вестерн 2007, Франция
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