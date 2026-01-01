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Мэттью Баркер Matthew Barker
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Мэттью Баркер

Matthew Barker

Актерское амплуа
Драматический актёр

Популярные фильмы

Загадочное ночное убийство собаки 7.5
Загадочное ночное убийство собаки (2012)
Национальный театр: 50 лет на сцене 7.0
Национальный театр: 50 лет на сцене (2013)

Фильмография Мэттью Баркер

Национальный театр: 50 лет на сцене 7
Национальный театр: 50 лет на сцене National Theatre: 50 Years on Stage
спектакль 2013, Великобритания
Загадочное ночное убийство собаки 7.5
Загадочное ночное убийство собаки The Curious Incident of the Dog in the Night-Time
детектив, драма 2012, Великобритания
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