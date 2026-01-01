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Фильмография
Мэттью Баркер
Matthew Barker
Киноафиша
Персоны
Мэттью Баркер
Мэттью Баркер
Matthew Barker
Актерское амплуа
Драматический актёр
Популярные фильмы
7.5
Загадочное ночное убийство собаки
(2012)
7.0
Национальный театр: 50 лет на сцене
(2013)
Фильмография Мэттью Баркер
7
Национальный театр: 50 лет на сцене
National Theatre: 50 Years on Stage
спектакль
2013, Великобритания
7.5
Загадочное ночное убийство собаки
The Curious Incident of the Dog in the Night-Time
детектив, драма
2012, Великобритания
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