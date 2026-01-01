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Скоро в прокате «Проект У»
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Дебора Раффин
Награды
Награды и номинации Дебора Раффин
Deborah Raffin
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Дебора Раффин
Золотой глобус 1981
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
Золотая малина 1981
Худшая женская роль
Номинант
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