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Элисон Клаймен
Alison Klayman
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Персоны
Элисон Клаймен
Элисон Клаймен
Alison Klayman
Дата рождения
1 января 1984
Возраст
42 года
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Режиссер, Продюсер
Популярные фильмы
8.0
Coexistence, My Ass!
(2025)
7.4
Музыкальная шкатулка. Зазубренная
(2021)
6.7
Ай Вэйвэй: Никогда не извиняйся
(2012)
Фильмография Элисон Клаймен
8
Coexistence, My Ass!
Coexistence, My Ass!
документальный
2025, США / Франция
7.4
Музыкальная шкатулка. Зазубренная
Jagged
биография, документальный, музыка
2021, США
6.7
Ай Вэйвэй: Никогда не извиняйся
Ai Weiwei: Never Sorry
документальный
2012, США
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