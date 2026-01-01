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Элисон Клаймен Alison Klayman
Киноафиша Персоны Элисон Клаймен

Элисон Клаймен

Alison Klayman

Дата рождения
1 января 1984
Возраст
42 года
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Режиссер, Продюсер

Популярные фильмы

Coexistence, My Ass! 8.0
Coexistence, My Ass! (2025)
Музыкальная шкатулка. Зазубренная 7.4
Музыкальная шкатулка. Зазубренная (2021)
Ай Вэйвэй: Никогда не извиняйся 6.7
Ай Вэйвэй: Никогда не извиняйся (2012)

Фильмография Элисон Клаймен

Coexistence, My Ass! 8
Coexistence, My Ass! Coexistence, My Ass!
документальный 2025, США / Франция
Музыкальная шкатулка. Зазубренная 7.4
Музыкальная шкатулка. Зазубренная Jagged
биография, документальный, музыка 2021, США
Ай Вэйвэй: Никогда не извиняйся 6.7
Ай Вэйвэй: Никогда не извиняйся Ai Weiwei: Never Sorry
документальный 2012, США
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