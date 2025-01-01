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Фильмография
Леа Эйрс
Leah Ayres
Киноафиша
Персоны
Леа Эйрс
Леа Эйрс
Leah Ayres
Дата рождения
28 мая 1957
Возраст
68 лет
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актриса
Популярные фильмы
7.4
Кровавый спорт
(1988)
5.6
Бегство Эдди Мэйкона
(1983)
Фильмография Леа Эйрс
Жанр
Все
Боевик
Драма
Криминал
Спорт
Триллер
Год
Все
1988
1983
Все
2
Фильмы
2
Актриса
2
7.4
Кровавый спорт
Bloodsport
спорт, драма, боевик
1988, США
Смотреть трейлер
5.6
Бегство Эдди Мэйкона
Eddie Macon's Run
драма, триллер, криминал, боевик
1983, США
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