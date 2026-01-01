Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Марта Меркадье
Martine Alexis
Киноафиша
Персоны
Марта Меркадье
Марта Меркадье
Martine Alexis
Дата рождения
1 января 1953
Возраст
73 года
Знак зодиака
Козерог
Актерское амплуа
Драматический актёр, Романтический герой
Популярные фильмы
6.6
Акт любви
(1953)
Фильмография Марта Меркадье
Жанр
Все
Военный
Драма
Мелодрама
Год
Все
1953
Все
1
Фильмы
1
Актер
1
6.6
Акт любви
Un acte d'amour / Act of Love
военный, драма, мелодрама
1953, Франция / США
