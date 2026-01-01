Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Надежда»
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Майкл Кантримэн
Награды
Награды и номинации Майкл Кантримэн
Michael Countryman
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Майкл Кантримэн
Премия Гильдии киноактеров США 2015
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Ковры со стен вынес на улицу: рулон с Ozon за пару тысяч утеплил почти весь дом – и крики соседей больше не слышу
Жалюзи и пленка на балконе — прошлый век: повелась на новый тренд 2026-го и не пожалела — даже шума стало меньше
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«Эти глаза напротив…»: кто это смотрит на вас из советского кино — узнаете с первого взгляда? (сложный тест)
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