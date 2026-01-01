Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Хитрый койот»
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Персоны
Эдвард Р. Прессман
Награды
Награды и номинации Эдвард Р. Прессман
Edward R. Pressman
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Эдвард Р. Прессман
Primetime Emmy Awards 2018
Outstanding Television Movie
Номинант
Outstanding Television Movie
Номинант
Золотая малина 1997
Худший фильм
Номинант
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