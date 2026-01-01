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Фильмография
Айварс Галвиньш
Aivars Galvinsh
Киноафиша
Персоны
Айварс Галвиньш
Айварс Галвиньш
Aivars Galvinsh
Дата рождения
14 апреля 1953
Возраст
73 года
Знак зодиака
Овен
Популярные фильмы
6.6
Армия "Трясогузки"
(1964)
Фильмография Айварс Галвиньш
Жанр
Все
Семейный
Год
Все
1964
Все
1
Фильмы
1
Актер
1
6.6
Армия "Трясогузки"
Armiya 'Tryasoguzki'
семейный
1964, СССР
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