Александр Лейманис Aleksandrs Leimanis
Киноафиша Персоны Александр Лейманис

Александр Лейманис

Aleksandrs Leimanis

Дата рождения
17 октября 1913
Возраст
76 лет
Знак зодиака
Весы
Дата смерти
17 июня 1990
Место рождения
Смоленская губерния, Российская империя

Популярные фильмы

Армия "Трясогузки" 6.6
Армия "Трясогузки" (1964)

Фильмография Александр Лейманис

Жанр
Год
Армия "Трясогузки" 6.6
Армия "Трясогузки" Armiya 'Tryasoguzki'
семейный 1964, СССР
