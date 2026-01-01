Оповещения от Киноафиши
«Малыш»
1
О персоне
Фильмография
Александр Лейманис
Aleksandrs Leimanis
Киноафиша
Персоны
Александр Лейманис
Александр Лейманис
Aleksandrs Leimanis
Дата рождения
17 октября 1913
Возраст
76 лет
Знак зодиака
Весы
Дата смерти
17 июня 1990
Место рождения
Смоленская губерния, Российская империя
Популярные фильмы
6.6
Армия "Трясогузки"
(1964)
Фильмография Александр Лейманис
6.6
Армия "Трясогузки"
Armiya 'Tryasoguzki'
семейный
1964, СССР
