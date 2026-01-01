Оповещения от Киноафиши
Ёшихиро Нишимура
Yoshihiro Nishimura
Ёшихиро Нишимура
Yoshihiro Nishimura
Дата рождения
1 апреля 1967
Возраст
58 лет
Знак зодиака
Овен
Место рождения
Тайто, Япония
Актерское амплуа
Актёр ужасов
Фильмография Ёшихиро Нишимура
4.3
Крайность
Extremity
ужасы, детектив
2018, Канада
5.1
Вампирская глина
Chi o sû nendo
ужасы
2017, Япония
4.6
Азбука смерти
The ABCs of Death
ужасы
2012, США
Смотреть трейлер
5.3
Вампирша против Франкенштейнш
Kyûketsu Shôjo tai Shôjo Furanken
боевик, ужасы, комедия
2009, Япония
Смотреть трейлер
