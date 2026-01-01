Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Мелани Фуллертон
Melanie Fullerton
Мелани Фуллертон
Melanie Fullerton
Дата рождения
29 августа 1962
Возраст
63 года
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Актёр ужасов, Герой триллеров, Фантастический герой
Популярные фильмы
4.2
Ночь Лепсуса
(1972)
Фильмография Мелани Фуллертон
4.2
Ночь Лепсуса
Night of the Lepus
ужасы, триллер, фантастика
1972, США
