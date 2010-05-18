Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Маркос Чезана
Marcos Cesana
Маркос Чезана
Маркос Чезана
Marcos Cesana
Дата рождения
1 января 1966
Возраст
44 года
Знак зодиака
Козерог
Дата смерти
18 мая 2010
Место рождения
Сан-Жозе-ду-Риу-Прету, Бразилия
Актерское амплуа
Романтический герой
Популярные фильмы
6.1
Красотка на велике
(2010)
Фильмография Маркос Чезана
Жанр
Все
Мелодрама
Год
Все
2010
Все
1
Фильмы
1
Актер
1
6.1
Красотка на велике
Malu de Bicicleta
мелодрама
2010, Бразилия
Смотреть трейлер
