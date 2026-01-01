Оповещения от Киноафиши
Марсело Серрадо Marcelo Serrado
Киноафиша Персоны Марсело Серрадо

Марсело Серрадо

Marcelo Serrado

Дата рождения
10 февраля 1967
Возраст
59 лет
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актер, Продюсер
Актерское амплуа
Романтический герой

Популярные фильмы

Красотка на велике 6.1
Красотка на велике (2010)

Фильмография Марсело Серрадо

Жанр
Год
Красотка на велике 6.1
Красотка на велике Malu de Bicicleta
мелодрама 2010, Бразилия
