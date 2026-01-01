Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Статьи
Александр Разин
Aleksandr Razin
Александр Разин
Aleksandr Razin
Актерское амплуа
Герой боевиков, Драматический актёр
Популярные фильмы
7.5
Блокада: Ленинградский метроном. Операция «Искра»
(1977)
7.1
Блокада: Фильм 1: Лужский рубеж, Пулковский меридиан
(1974)
Фильмография Александр Разин
2
Фильмы
2
Актер
2
7.5
Блокада: Ленинградский метроном. Операция «Искра»
Blokada: Leningradskiy metronom, Operatsiya Iskra
боевик, драма, исторический
1977, СССР
7.1
Блокада: Фильм 1: Лужский рубеж, Пулковский меридиан
Blokada: Luzhskiy rubezh, Pulkovskiy meredian
боевик, драма, исторический
1974, СССР
Новости личной жизни Александр Разин
«Как крыса прячется»: Разин раскритиковал Шнурова из-за конфликта с Пригожиным
Спин-офф «Игры престолов» все-таки отклонился от канона Мартина: неудивительно, что фандом мигом напрягся
«Место встречи изменить нельзя» — не единственный сериал-хит: люблю другой советский детектив и серий больше
Янковского редко можно увидеть в военных фильмах: а эту советскую картину со звездой и вовсе сразу кинули в архив
«Разврат и проститутки: за год до «Ландышей» Городничий снялся в детективе 18+ – зрителей во время просмотра тошнило
Япония, Корея, Турция… теперь Россия: Первый канал готовит свою версию культовой дорамы — премьера не за горами
«Чаплин в юбке» и «Русская Джульетта»: в ScreenRant назвали 5 советских комедий, которые должен увидеть каждый иностранец
Первая версия «Электроника» с Никулиным и Каневским: советский Sci-Fi о мальчике-роботе вы не видели по необычной причине
По формуле Стэтхэма: фанаты раскрыли план возвращения Адидаса во 2-й сезон «Слова пацана» — такое легко провернуть
«Ворошиловский стрелок» промахнулся: почему драму Говорухина ругают на Западе
«Минуточку, товарищи!»: в «Гараже» Рязанова нашли нехилый «ляп» – не замечали 40+ лет
Эти 3 свежих детектива из России посмотрела залпом за выходные: теперь советую их всем друзьям — никто не пожалел
